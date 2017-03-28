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Усі заступники міського голови Луцька подали у відставку

Усі заступники міського голови Луцька подали у відставку

Київ • УНН

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ЛУЦЬК-КИЇВ. 28 березня. УНН. Сьогодні про свою відставку оголосили заступники покійного міського голови луцька Миколи Романюка. Заяви про складання повноважень подали перший заступник міського голови Тарас Яковлєв, заступники Сергій Григоренко та Юрій Моклиця. Про це вони оголосили під час спеціального брифінгу, передає кореспондент УНН.

Т.Яковлєв наголосив, що вони вважають себе людьми з команди покійного керівника, а тому після його смерті вважають за необхідне спільно піти.

“Основна причина — зміна секретаря міської ради Луцька. Зараз це стало предметом розгляду в суді. А ми сподіваємося, що нова команда справиться з усіма викликами та відповідальністю”, — наголосив Т.Яковлєв.

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Як повідомляв УНН, минулого вівторка Луцька міська рада звільнила Юлію Вусенко з посади секретаря міськради. Вона після смерті в лютому Миколи Романюка виконувала обов’язки керівника міста. Процедуру звільнення Юлія Вусенко назвала незаконною та подала до суду. При цьому міська рада Луцька досі офіційно не проголосувала за припинення повноважень покійного Миколи Романюка та не звернулася до ВРУ з проханням призначити позачергові вибори міського голови.

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