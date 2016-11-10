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15 марта, 19:03 • 111803 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156889 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 109565 просмотра

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Все обстрелы боевиков на донецком направлении за сутки осуществили из тяжелого вооружения

Все обстрелы боевиков на донецком направлении за сутки осуществили из тяжелого вооружения

Киев • УНН

 • 7331 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. За прошедшие сутки все обстрелы боевиков на донецком направлении были осуществлены из тяжелого вооружения с применением минометов. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.

"Всего за прошедшие сутки на донецком направлении произошло 5 вражеских обстрелов, все - с использованием тяжелого вооружения", - сказал А.Мотузянык.

Он также добавил, что активные боевые действия велись в Луганском и Авдеевке.

"Во время каждого обстрела оккупанты применяли минометы. По нашим позициям было выпущено более 200 мин. Как и ранее, обстрелы были достаточно длительными - от 45 минут до нескольких часов", - сообщил А.Мотузянык.

Он отметил, что украинские войска ведут интенсивный огоньв ответ.

Как сообщал УНН, ранее на донецком направлении боевики выпустили по позициям сил АТО более 100 мин, запрещенных минскими договоренностями.

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