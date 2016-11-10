Все обстрелы боевиков на донецком направлении за сутки осуществили из тяжелого вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. За прошедшие сутки все обстрелы боевиков на донецком направлении были осуществлены из тяжелого вооружения с применением минометов. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"Всего за прошедшие сутки на донецком направлении произошло 5 вражеских обстрелов, все - с использованием тяжелого вооружения", - сказал А.Мотузянык.
Он также добавил, что активные боевые действия велись в Луганском и Авдеевке.
"Во время каждого обстрела оккупанты применяли минометы. По нашим позициям было выпущено более 200 мин. Как и ранее, обстрелы были достаточно длительными - от 45 минут до нескольких часов", - сообщил А.Мотузянык.
Он отметил, что украинские войска ведут интенсивный огоньв ответ.
Как сообщал УНН, ранее на донецком направлении боевики выпустили по позициям сил АТО более 100 мин, запрещенных минскими договоренностями.