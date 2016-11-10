Усі обстріли бойовиків на донецькому напрямку за добу здійснені з важкого озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. За минулу добу усі обстріли бойовиків на донецькому напрямку були здійснені з важкого озброєння із застосуванням мінометів. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 5 ворожих обстрілів, всі – з використанням важкого озброєння", - сказав О.Мотузяник.
Він також додав, що активні бойові дії велися в Луганському та Авдіївці.
"Під час кожного обстрілу окупанти застосовували міномети. По наших позиціях було випущено понад 200 мін. Як і раніше, обстріли були достатньо тривалими – від 45 хвилин до кількох годин", - повідомив О.Мотузяник.
Він зазначив, що українські війська ведуть інтенсивний вогонь у відповідь.
Як повідомляв УНН, раніше на донецькому напрямку бойовики випустили по позиціях сил АТО понад 100 мін, заборонених мінськими домовленостями.