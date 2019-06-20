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USAID рекомендует запускать новый рынок электроэнергии в безопасном режиме

Киев • УНН

 • 5882 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. USAID рекомендует запустить рынок электроэнергии 1 июля представляют в безопасном режиме. Об этом говорится в рекомендациях USAID Проект Энергетической Безопасности по результатам проведено 19 июня круглого стола по открытию оптового рынка электроэнергии, передает УНН.

USAID рекомендует запускать новый рынок электроэнергии в безопасном режиме

"Мы рекомендуем запустить рынок в" Безопасном режиме ", чтобы ограничить риски. Безопасный режим поможет обеспечить надежное снабжение украинским потребителям электроэнергии надлежащего качества по приемлемым ценам", - отметил старший советник USAID по вопросам энергетики Шукру Богут.

В рекомендациях USAID говорится о том, что функционирование рынка электроэнергии в безопасном режиме означает введение на переходный период определенных ограничений, чтобы минимизировать финансовые и технические риски. В частности, среди таких ограничений - введение механизма спецобовьязкив для недопущения роста тарифов для бытовых потребителей, требование о торговле стандартизированными продуктами на базе прозрачной торговой платформы для электронных аукционов, четкие правила расчета и ценовые ограничения на двустороннем рынке и рынке на сутки вперед, совершенствование имеющихся систем учета и авансовых платежей по услугам балансировки, чтобы избежать рисков неплатежей.

В USAID считают, что открытие оптового рынка электроэнергии в безопасном режиме увеличит эффективность работы рынка и уменьшит непредсказуемость ценообразования. А также поможет выявить проблемные вопросы в правилах функционирования рынка и правовой базе.

Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии", новый рынок электроэнергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, должно быть введено 1 июля 2019.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя, и заверил, что с запуском нового рынка тарифы на электроэнергию для населения не вырастут.

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