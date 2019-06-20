USAID рекомендует запускать новый рынок электроэнергии в безопасном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. USAID рекомендует запустить рынок электроэнергии 1 июля представляют в безопасном режиме. Об этом говорится в рекомендациях USAID Проект Энергетической Безопасности по результатам проведено 19 июня круглого стола по открытию оптового рынка электроэнергии, передает УНН.
"Мы рекомендуем запустить рынок в" Безопасном режиме ", чтобы ограничить риски. Безопасный режим поможет обеспечить надежное снабжение украинским потребителям электроэнергии надлежащего качества по приемлемым ценам", - отметил старший советник USAID по вопросам энергетики Шукру Богут.
В рекомендациях USAID говорится о том, что функционирование рынка электроэнергии в безопасном режиме означает введение на переходный период определенных ограничений, чтобы минимизировать финансовые и технические риски. В частности, среди таких ограничений - введение механизма спецобовьязкив для недопущения роста тарифов для бытовых потребителей, требование о торговле стандартизированными продуктами на базе прозрачной торговой платформы для электронных аукционов, четкие правила расчета и ценовые ограничения на двустороннем рынке и рынке на сутки вперед, совершенствование имеющихся систем учета и авансовых платежей по услугам балансировки, чтобы избежать рисков неплатежей.
В USAID считают, что открытие оптового рынка электроэнергии в безопасном режиме увеличит эффективность работы рынка и уменьшит непредсказуемость ценообразования. А также поможет выявить проблемные вопросы в правилах функционирования рынка и правовой базе.
Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии", новый рынок электроэнергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, должно быть введено 1 июля 2019.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя, и заверил, что с запуском нового рынка тарифы на электроэнергию для населения не вырастут.