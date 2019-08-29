"US Open": Свитолина победила четырехкратную олимпийскую чемпионку
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Пятая сеяная Открытого чемпионата США по теннису Элина Свитолина провела матч второго круга с двукратной чемпионкой турнира Винус Уильямс, сообщает корреспондент УНН.
Матч начался с брейка в исполнении уроженки Одессы. Ближе к концу партии теннисистки обменялись выигранными геймами на чужих подачах, не повлияло на выигрыш украинки — 6:4.
Вторая партия началась удачно для 39-летней 14-кратной победительницы турниров “Большого шлема” — 3:0. Далее 52 ракетка WTA начала допускать большего количества невынужденных ошибок, что позволило Свитолине взять пять подряд геймов. При счете 5:3 украинка не смогла реализовать 5 матчболов в удивительно затяжном геймов. На своей подаче Свитолина смогла завершить игру в свою пользу — 6:4, 6:4
Примечательно, что Свитолина восьмой раз подряд выступает на Открытом чемпионате США. Лучший результат — четвертый круг в 2017 и 2018 годах. Старшая из сестер Уильямс, четыре раза завоевывала “золото” Олимпийских игр, в 21-й раз выступала на домашнем Мейджор, дебютировав в 1997 году. В 2000 и 2001 годах она становилась чемпионкой “US Open”.
Добавим, в третьем круге Свитолина сразится с победительницей матча между Украинской Даяной Ястремскому и шведкой Петерсон.