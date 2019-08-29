“US Open”: Світоліна перемогла чотирикратну олімпійську чемпіонку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. П’ята сіяна Відкритого чемпіонату США з тенісу Еліна Світоліна провела матч другого кола із двократною чемпіонкою турніру Вінус Вільямс, повідомляє кореспондент УНН.
Матч розпочався із брейку у виконанні уродженки Одеси. Ближче до завершення партії тенісистки обмінялися виграними геймами на чужих подачах, що не вплинуло на виграш українки — 6:4.
Друга партія стартувала вдало для 39-річної 14-кратної переможниці турнірів “Великих Шоломів” — 3:0. Далі 52 ракетка WTA почала припускатися більшої кількості невимушених помилок, що дозволило Світоліній взяти п’ять поспіль геймів. При рахунку 5:3 українка не змогла реалізувати 5 матчболів в напрочуд затяжному геймів. На своїй подачі Світоліна зуміла завершити гру на свою користь — 6:4, 6:4
Примітно, що Світоліна восьмий раз поспіль виступає на Відкритому чемпіонаті США. Кращий результат — четверте коло в 2017 і 2018 роках. Старша із сестер Вільямс, яка чотири рази завойовувала “золото” Олімпійських ігор, в 21-й раз виступала на домашньому мейджорі, дебютувавши в 1997 році. У 2000 і 2001 роках вона ставала чемпіонкою “US Open”.
Додамо, в третьому колі Світоліна змагатиметься із переможницею матчу між українкою Даяною Ястремською та шведкою Петерсон.