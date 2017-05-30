Правительство пригласило миссию Doing Business посетить Украину - М.Нефедов

"Мы инициировали приезд в Украину миссии Doing Business. Этого не было в прошлом году и это весьма негативно повлияло - нам не засчитали некоторые вещи, которые реально произошли. Это и изменения в налоговый кодекс, которые были проведены еще прошлым правительством, это и изменения в отношении открытого доступа к данным о недвижимости. Мне трудно сказать в чем причина о них не вспомнили, или, возможно, не удалось донести их важность, реально их влияние было не так ощутимо", - сказал М.Нефедов.

Он также выразил уверенность, что "когда у нас будет возможность общаться с командой аналитиков напрямую, а не только перепиской, это, конечно, повлияет на нашу возможность доказать им те результаты, которые состоялись".

Как сообщал УНН, П.Порошенко подписал закон , который будет способствовать Украины в рейтинге Doing Business.