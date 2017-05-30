Уряд запросив місію Doing Business відвідати Україну - М.Нефьодов
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Уряд запросив місію Doing Business відвідати Україну. Про це на прес-конференції повідомив перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, передає кореспондент УНН.
“Ми ініціювали приїзд в Україну місії Doing Business. Цього не було минулого року і це досить негативно вплинуло — нам не зарахували деякі речі, які реально відбулися. Це і зміни в податковий кодекс, які були проведені ще минулим урядом, це і зміни щодо відкритого доступу до даних про нерухомість. Мені важко сказати у чому причина: про них не згадали, чи, можливо, не вдалося донести їх важливість, чи реально їх вплив був не такий відчутний”, — сказав М.Нефьодов.
Він також висловив упевненість, що “коли у нас буде можливість спілкуватись з командою аналітиків напряму, а не лише перепискою, це, звичайно, вплине на нашу можливість довести їм ті результати, які відбулись”.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко підписав закон, що сприятиме Україні в рейтингу Doing Business.