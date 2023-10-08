Правительство стабильно финансирует все бюджетные расходы: куда идут средства
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Кабмин обеспечивает стабильное финансирование всех бюджетных расходов и выполняет социальные обязательства перед украинцами. С таким заявлением выступил во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал, пишет УНН.
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«Правительство обеспечивает стабильное финансирование всех бюджетных расходов. Из общего фонда госбюджета более 40% мы тратим на оплату труда военных и бюджетников. Почти 25% — на оплату товаров и услуг, в том числе на закупку техники, оружия, боеприпасов, экипировки для наших защитников. Более 18% идет на социальное обеспечение — пенсии и пособия», — сообщил Шмыгаль.
По словам премьер-министра, с начала полномасштабного российского вторжения Украина привлекла почти 65 млрд долларов партнерской помощи в виде льготных кредитов и грантов. В частности, от Европейского Союза, Соединенных Штатов, МВФ, Канады и Японии и т.д.
Денис Шмыгаль подчеркнул, что международные резервы Украины сейчас составляют более 40 млрд долларов, что является наибольшим показателем за время независимости.
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