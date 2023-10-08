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Уряд стабільно фінансує усі бюджетні видатки: куди йдуть кошти

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Кабмін забезпечує стабільне фінансування всіх бюджетних видатків та виконує соціальні зобов'язання перед українцями. З такою заявою виступив під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал, пише УНН.

Цитата

«Уряд забезпечує стабільне фінансування усіх бюджетних видатків. Із загального фонду держбюджету понад 40% ми витрачаємо на оплату праці військових та бюджетників. Майже 25% — на оплату товарів і послуг, в тому числі на закупівлю техніки, зброї, боєприпасів, екіпірування для наших захисників.  Понад 18% йде на соціальне забезпечення — пенсії та допомоги», — повідомив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, від початку повномасштабного російського вторгнення Україна залучила майже 65 млрд доларів партнерської допомоги у вигляді пільгових кредитів та грантів. Зокрема, від Європейського Союзу, Сполучених Штатів, МВФ, Канади та Японії тощо. 

Денис Шмигаль наголосив, що міжнародні резерви України зараз складають понад 40 млрд доларів, що є найбільшим показником за час незалежності.

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