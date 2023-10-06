Рада ухвалила зміни до Бюджету-2023: видатки збільшено на 322 мільярди, більшість - на оборону
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Верховна Рада після 11 годин розгляду поправок ухвалила в цілому законопроект №10038 про зміни до Державного бюджету на 2023 рік, що передбачають збільшення видатків на 322,6 мільярда гривень, більшість з яких підуть на оборону, повідомив у п'ятницю нардеп з фінансового комітету Ярослав Железняк, пише УНН.
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"Після 11 годин 15 хвилин розгляду правок парламент проголосував в цілому збільшення видатків Держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн. "За" №10038 - 313", - написав Железняк у телеграм-каналі і перечислив напрямки спрямування коштів:
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- Міноборони на +211 млрд грн
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- МВС на +79 млрд грн
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- Мінсоц на +16,5 млрд грн
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- МЗС на +1,3 млрд грн
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- Мінстратпром на +4,3 млрд грн
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- СБУ на +4,2 млрд грн
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- ГУР на +2,5 млрд грн
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- Міносвіти на +572 млн грн
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- ДСЗІ на +570 млн грн
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- Служба зовнішньої розвідки на +500 млн грн
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- УДО на +230,5 млн грн
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- Міненерго на +350 млн грн
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"Ну і також БЕБ на +253,5 млн грн (списали з них 60,5 млн, залишили тільки мінімум на заробітні плати). Чомусь в залі вирішили ще 34,5 млн їм додати слуга Демченко, збивши відповідну правку", - зазначив він.
"Такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше ніж 3,39 трлн грн, а дефіцит більше ніж 2 трлн грн", - зазначив нардеп.
Нагадаємо
Як повідомляв представник уряду у парламенті Мельничук, на національну безпеку та оборону передбачені додаткові видатки обсягом 302,6 млрд грн.