Правительство одобрило законопроект о ратификации соглашения с Норвегией по финансовому сотрудничеству
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект о ратификации соглашения с правительством Норвегии о техническом и финансовом сотрудничестве. Такое решение члены правительства приняли на заседании правительства без обсуждения, передает корреспондент УНН.
Также чиновники одобрили и два других законопроекта. А именно: проект закона о ратификации соглашения между правительством Украины и Европейским Союзом об участии Украины в программе ЕС "Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME) (2014-2020)" и законопроект о присоединении к Протоколу об устойчивом туризме к Рамочной конвенции об охране и постоянном развитии.