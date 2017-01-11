Уряд схвалив законопроект про ратифікацію угоди з Норвегією щодо фінансової співпраці

Також урядовці схвалили й два інші законопроекти. А саме: проект закону про ратифікацію угоди між урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС „Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014—2020)" та законопроект про приєднання до Протоколу про сталий туризм до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат.