Уряд схвалив законопроект про ратифікацію угоди з Норвегією щодо фінансової співпраці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект про ратифікацію угоди з урядом Норвегії про технічне та фінансове співробітництво. Таке рішення члени уряду ухвалили під час засідання уряду без обговорення, передає кореспондент УНН.
Також урядовці схвалили й два інші законопроекти. А саме: проект закону про ратифікацію угоди між урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС „Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014—2020)" та законопроект про приєднання до Протоколу про сталий туризм до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат.