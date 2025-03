Ураган "Памела" накрыл побережье Мексики

Детали

По данным национального центра ураганов США, максимальная скорость ветра "Памелы" составляла примерно 120 км/ч.

Центр предупредил о возможности опасного для жизни шторма и внезапных наводнений.

В настоящее время ураган движется на северо-восток со скоростью 22 км/ч.

Прогнозируют, что к концу этого дня или четверга "Памела" ослабнет после пересечения северной Мексики и приблизится к границе Техаса в виде дождя.

Conditions are changing as #Pamela approaches the pacific coast of Mexico. We have our field correspondent @iCyclone on the ground with updates. pic.twitter.com/usUZtjtHsY

— WeatherNation (@WeatherNation) October 13, 2021

Напомним

Гонконг всколыхнул мощный тайфун "Компасу". Погиб как минимум один человек, пострадали 20.

Метеорологическая обсерватория объявила восьмой сигнал штормового предупреждения по 10-балльной шкале. Из-за стихии в школах остановили занятия и отменили торговлю на фондовом рынке.