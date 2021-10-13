Ураган "Памела" накрыл побережье Мексики
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Сегодня тихоокеанское побережье Мексики всколыхнул ураган "Памела". Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Детали
По данным национального центра ураганов США, максимальная скорость ветра "Памелы" составляла примерно 120 км/ч.
Центр предупредил о возможности опасного для жизни шторма и внезапных наводнений.
В настоящее время ураган движется на северо-восток со скоростью 22 км/ч.
Прогнозируют, что к концу этого дня или четверга "Памела" ослабнет после пересечения северной Мексики и приблизится к границе Техаса в виде дождя.
Conditions are changing as #Pamela approaches the pacific coast of Mexico. We have our field correspondent @iCyclone on the ground with updates. pic.twitter.com/usUZtjtHsY— WeatherNation (@WeatherNation) October 13, 2021
Напомним
Гонконг всколыхнул мощный тайфун "Компасу". Погиб как минимум один человек, пострадали 20.
Метеорологическая обсерватория объявила восьмой сигнал штормового предупреждения по 10-балльной шкале. Из-за стихии в школах остановили занятия и отменили торговлю на фондовом рынке.