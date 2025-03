Ураган "Памела" накрив узбережжя Мексики

Деталі

За даними національного центру ураганів США, максимальна швидкість вітру "Памели" становила приблизно 120 км/год.

Центр попередив про можливість небезпечного для життя шторму та раптові повені.

Наразі ураган рухається на північний схід зі швидкістю 22 км/год.

Прогнозують, що до кінця цього дня або четверга "Памела" ослабне після перетину північної Мексики і наблизиться до кордону Техасу у вигляді дощу.

Conditions are changing as #Pamela approaches the pacific coast of Mexico. We have our field correspondent @iCyclone on the ground with updates. pic.twitter.com/usUZtjtHsY

— WeatherNation (@WeatherNation) October 13, 2021

Нагадаємо

Гонконг сколихнув потужний тайфун “Компасу”. Загинула щонайменше одна людина, постраждало 20.

Метеорологічна обсерваторія оголосила восьмий сигнал штормового попередження за 10-бальною шкалою. Через стихію у школах зупинили заняття і скасували торгівлю на фондовому ринку.