Ураган "Памела" накрив узбережжя Мексики
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Сьогодні тихоокеанське узбережжя Мексики сколихнув ураган "Памела". Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
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За даними національного центру ураганів США, максимальна швидкість вітру "Памели" становила приблизно 120 км/год.
Центр попередив про можливість небезпечного для життя шторму та раптові повені.
Наразі ураган рухається на північний схід зі швидкістю 22 км/год.
Прогнозують, що до кінця цього дня або четверга "Памела" ослабне після перетину північної Мексики і наблизиться до кордону Техасу у вигляді дощу.
Conditions are changing as #Pamela approaches the pacific coast of Mexico. We have our field correspondent @iCyclone on the ground with updates. pic.twitter.com/usUZtjtHsY— WeatherNation (@WeatherNation) October 13, 2021
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