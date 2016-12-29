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Избежать "уравниловки" от начала повышения минималки невозможно - эксперт

Избежать "уравниловки" от начала повышения минималки невозможно - эксперт

Киев • УНН

 • 11527 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Избежать "уравниловки" от начала повышения минимальной заработной платы невозможно. Об этом в эфире "5 канала" заявила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко, передает УНН.

"Избежать уравниловки на первом этапе просто невозможно, потому что тогда нужно будет повышать зарплаты абсолютно всем работникам на какую-то сумму, на это не будет просто средств. Это может привести к инфляции, если государство будет это финансировать ", - отметила она.

"Здесь нужно вероятно не повышение всем зарплаты, а автономизация учреждений, чтобы каждое учреждение могло само решать, сколько ему нужно, например, уборщиц, сколько он может и хочет платить этим уборщицам, может ли он в своем месте найти на эту сумму тех людей, что ему нужны", - добавила М.Репко.

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