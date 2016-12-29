Уникнути "зрівнялівки" від початку підвищення мінімалки неможливо - експерт

“Уникнути зрівнялівки на першому етапі просто неможливо, тому що тоді потрібно буде підвищувати зарплати абсолютно всім працівникам на якусь суму, на це не буде просто коштів. Це може призвести до інфляції, якщо держава буде це фінансувати”, — зазначила вона.

“Тут потрібно ймовірно не підвищення всім зарплати, а автономізація закладів, щоб кожен заклад міг сам вирішувати, скільки йому потрібно, наприклад, прибиральниць, скільки він може і хоче платити цим прибиральницям, чи може він у своєму місці знайти на цю суму тих людей, що йому потрібні”, — додала М.Репко.