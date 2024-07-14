Умерла актриса Шеннен Догерти, известная своими ролями в популярных сериалах "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные" (в украинском прокате сериал известен, как "Все женщины ведьмы"), пишет УНН со ссылкой на Variety.

В 2015 году у звезды диагностировали рак груди. В последние месяцы актриса сообщала об ухудшении ее состояния. Ей было 53 года.

Печальное известие подтвердила подруга артистки, публицистка Лесли Словн.

"С тяжелым сердцем я подтверждаю смерть актрисы Шеннен Догерти. В субботу, 13 июля, она проиграла борьбу с раком после многих лет борьбы с ним", - сообщила публицистка.

В марте 2015 года у актрисы диагностировали рак молочной железы. После курса лечения в 2017 году артистка сообщила о ремиссии. Однако в 2020 году рак вернулся. В 2023 году Догерти сообщила о метастазах в мозге и костях.

В апреле 2024 года артистка заявила, что прибегла к некоторым практическим и организационным шагам для того, чтобы ее матери не пришлось заниматься рядом вопросов, которые возникнут после смерти.