"Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд к Пасхе

Дополнительный поезд № 231 Днепр - Ивано-Франковск отправится из Днепра 14, 16 апреля в 17:31 и прибудет в Ивано-Франковск на следующий день в 13:11. Обратно из Ивано-Франковска отправления 15, 17 апреля в 15:42 и прибытие в Днепр на следующий день в 11:21. Поезд проследует, в частности, через Пятихатку, Знаменку, Казатин, Бердичев, Шепетовку, Здолбунов, Львов. Пассажирам предлагаются купейные и плацкартные вагоны.

Ранее сообщалось о назначении на пасхальные праздники 6 дополнительных поездов, которые будут курсировать из Киева в Харьков, Львов, Ковель и Днепр, а также из Львова и Харькова до Ужгорода.

Кроме того, с 13 по 18 апреля дополнительные рейсы совершат 3 графиковые поезда: № 63 / 64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, № 136 Одесса - Черновцы, Интерсити + № 736 Киев - Запорожье.