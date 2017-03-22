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"Укрзалізниця" призначила ще один додатковий поїзд до Великодня

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. На Великдень у західному напрямку "Укрзалізниця" призначила ще один додатковий поїзд – № 231 Дніпро – Івано-Франківськ. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Додатковий поїзд № 231 Дніпро – Івано-Франківськ відправиться з Дніпра 14, 16 квітня о 17:31 та прибуде до Івано-Франківська наступного дня о 13:11. Зворотно з Івано-Франківська відправлення 15, 17 квітня о 15:42 та прибуття до Дніпра наступного дня об 11:21. Поїзд прослідує, зокрема, через П’ятихатки, Знам’янку, Козятин, Бердичів, Шепетівку, Здолбунів, Львів. Пасажирам пропонуються купейні та плацкартні вагони.

Раніше повідомлялося про призначення на великодні свята 6 додаткових поїздів, які курсуватимуть з Києва до Харкова, Львова, Ковеля та Дніпра, а також зі Львова й Харкова до Ужгорода.

Крім того, з 13 по 18 квітня додаткові рейси здійснять 3 графікові поїзди: № 63/64Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, № 136 Одеса – Чернівці, Інтерсіті+ № 736 Київ – Запоріжжя.

 

 

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