"Укрзализныця" приобрела в 2016 году почти 200 тыс. комплектов нового постельного белья
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В 2016 году "Укрзализныця" приобрела 199 800 комплектов, из которых в декабре в пассажирские депо и вагонные участки поступило почти 23 тыс. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
В ведомстве уточнили, что новыми комплектами обеспечиваются поезда международного и внутреннего сообщения, в первую очередь фирменные поезда повышенной комфортности категорий "Ночной экспресс" и "Ночной быстрый". Новое постельное белье используется и для дополнительных поездов. В общем же с начала этого года новые комплекты попали в 76 поездов Укрзализныци.
"Чистоту белья обеспечивают девять стирально-гладильных комплексов, находящихся в Киеве, Львове, Харькове, Ковеле, Черновцах, Одессе, Николаеве, Запорожье и Днепре. Общая максимальная мощность этих комплексов - 130 тонн, или более 100 тыс. комплектов в сутки", - сообщили в ведомстве.