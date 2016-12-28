“Укрзалізниця” придбала у 2016 році майже 200 тис. комплектів нової постільної білизни
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У 2016 році "Укрзалізниця“придбала 199,8 тисяч комплектів, з яких у грудні в пасажирські депо та вагонні дільниці надійшло майже 23 тисячі. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.
У відомстві уточнили, що новими комплектами забезпечуються поїзди міжнародного та внутрішнього сполучення, у першу чергу фірмові поїзди підвищеного комфорту категорій “Нічний експрес” та “Нічний швидкий”. Нова постільна білизна використовується і для додаткових поїздів. Загалом ж з початку цього року нові комплекти потрапили в 76 поїздів Укрзалізниці.
“Чистоту білизни забезпечують дев’ять прально-прасувальних комплексів, що знаходяться в Києві, Львові, Харкові, Ковелі, Чернівцях, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі та Дніпрі. Загальна максимальна потужність цих комплексів — 130 тонн, або понад 100 тис. комплектів за добу”, — повідомили у відомстві.