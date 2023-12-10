Укрзализныця доставит Вифлеемский огонь мира на 24 вокзала Украины

Укрзализныця доставит Вифлеемский огонь мира до 24 вокзалов Украины менее чем за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.

10 декабря в 18:40 состоялась передача огня от скаутской организации "Пласт" представителям "Укрзализныци". В рамках совместного мероприятия начальники 14 поездов доставят огонь на 24 вокзала страны, в том числе и на вокзалы Краматорска, Покровска и Изюма менее чем за суткиговорится в сообщении.

Детали

В компании добавили, что уже 11 декабря любой сможет получить Вифлеемский огонь для своего дома на вокзалах Киева, Винницы, Хмельницкого, Ровно, Сум, Черновцов, Днепра, Ивано-Франковска, Чернигова, Луцка, Одессы, Полтавы, Херсона, Николаева, Запорожья, Черкасс, Харькова, Львова, Ужгорода, Тернополя, Коростеня, Знаменки, Изюма, Покровска и Краматорска, где будут установлены безопасные стенды с Вифлеемским огнем мира.

Справочно

Вифлеемский огонь мира - международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Символический огонь зажигают скауты в Вифлееме и распространяют в другие страны. Огонь символизирует мир, любовь и добро. Эта традиция существует с 1984 года. В Украине огонь впервые появился в 1992 году. в 1992 году.

Добавим

10 декабря вечером Вифлеемский огонь прибыл в Украину: его передали словацкие скауты закарпатским пластунам