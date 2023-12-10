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ukrzaliznitsya-dostavit-vifleemskii-ogon-mira-na-24-vokzala-ukraini

Укрзализныця доставит Вифлеемский огонь мира на 24 вокзала Украины

Киев  •  УНН

10 декабрь 2023, 20:20  •  6404 просмотра

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Укрзализныця распространит Вифлеемский огонь мира на 24 железнодорожных станциях Украины менее чем за сутки, что позволит гражданам получить символический огонь для своих домов 11 декабря.

Укрзализныця доставит Вифлеемский огонь мира до 24 вокзалов Украины менее чем за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.

10 декабря в 18:40 состоялась передача огня от скаутской организации "Пласт" представителям "Укрзализныци". В рамках совместного мероприятия начальники 14 поездов доставят огонь на 24 вокзала страны, в том числе и на вокзалы Краматорска, Покровска и Изюма менее чем за суткиговорится в сообщении.

Детали

В компании добавили, что уже 11 декабря любой сможет получить Вифлеемский огонь для своего дома на вокзалах Киева, Винницы, Хмельницкого, Ровно, Сум, Черновцов, Днепра, Ивано-Франковска, Чернигова, Луцка, Одессы, Полтавы, Херсона, Николаева, Запорожья, Черкасс, Харькова, Львова, Ужгорода, Тернополя, Коростеня, Знаменки, Изюма, Покровска и Краматорска, где будут установлены безопасные стенды с Вифлеемским огнем мира.

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Справочно

Вифлеемский огонь мира - международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Символический огонь зажигают скауты в Вифлееме и распространяют в другие страны. Огонь символизирует мир, любовь и добро. Эта традиция существует с 1984 года. В Украине огонь впервые появился в 1992 году. в 1992 году.

Добавим

10 декабря вечером Вифлеемский огонь прибыл в Украину: его передали словацкие скауты закарпатским пластунам

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Укрзалізниця доставить Вифлеємський вогонь миру на 24 вокзали України
Ukrzaliznytsia to deliver the Peace Light of Bethlehem to 24 Ukrainian railway stations
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