Укрзализныця доставит Вифлеемский огонь мира на 24 вокзала Украины
Киев • УНН
Укрзализныця распространит Вифлеемский огонь мира на 24 железнодорожных станциях Украины менее чем за сутки, что позволит гражданам получить символический огонь для своих домов 11 декабря.
Укрзализныця доставит Вифлеемский огонь мира до 24 вокзалов Украины менее чем за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.
10 декабря в 18:40 состоялась передача огня от скаутской организации "Пласт" представителям "Укрзализныци". В рамках совместного мероприятия начальники 14 поездов доставят огонь на 24 вокзала страны, в том числе и на вокзалы Краматорска, Покровска и Изюма менее чем за суткиговорится в сообщении.
Детали
В компании добавили, что уже 11 декабря любой сможет получить Вифлеемский огонь для своего дома на вокзалах Киева, Винницы, Хмельницкого, Ровно, Сум, Черновцов, Днепра, Ивано-Франковска, Чернигова, Луцка, Одессы, Полтавы, Херсона, Николаева, Запорожья, Черкасс, Харькова, Львова, Ужгорода, Тернополя, Коростеня, Знаменки, Изюма, Покровска и Краматорска, где будут установлены безопасные стенды с Вифлеемским огнем мира.
Справочно
Вифлеемский огонь мира - международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Символический огонь зажигают скауты в Вифлееме и распространяют в другие страны. Огонь символизирует мир, любовь и добро. Эта традиция существует с 1984 года. В Украине огонь впервые появился в 1992 году. в 1992 году.
Добавим
10 декабря вечером Вифлеемский огонь прибыл в Украину: его передали словацкие скауты закарпатским пластунам
Укрзализныця доставит Вифлеемский огонь мира на 24 вокзала Украины
Укрзализныця распространит Вифлеемский огонь мира на 24 железнодорожных станциях Украины менее чем за сутки, что позволит гражданам получить символический огонь для своих домов 11 декабря.
Зеленский начинает рабочий визит в США, запланирована встреча с Байденом
Президент Украины Зеленский начинает рабочий визит в США, где встретится с президентом Байденом, сосредоточившись на оборонном сотрудничестве и международной поддержке против российской агрессии.
Орбан объединится с республиканцами для прекращения помощи Украине - The Guardian
Союзники Виктора Орбана планируют тайную встречу с американскими республиканцами, чтобы прекратить военную поддержку Украины, сообщает The Guardian со ссылкой на дипломатический источник.
Зеленский и Урсула фон дер Ляйен по телефону скоординировали позиции перед заседанием Евросовета
Зеленский и фон дер Ляйен согласовали позиции накануне заседания Европейского Совета, на котором обсуждались вопросы вступления Украины в ЕС и пакет помощи в размере 50 миллиардов евро. Зеленский выразил уверенность в единстве Европы и поддержке фон дер Ляйен.
В Одесской области взрывы, работает ПВО
В Одесской области прогремели взрывы. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
Пообщался с артиллеристами и пехотинцами: командующий ВС Швеции генерал Бюден посетил передовую
Командующий Вооруженных сил Швеции генерал Микаэль Бюден посетил украинских военных, которых тренирует Швеция, и высоко оценил их боевую работу.
Зеленский провел разговор с Орбаном на церемонии президентской инаугурации в Аргентине
Во время своего визита в Аргентину президент Украины Зеленский встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном и новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милеем.
Кольцо стоимостью 750 тыс евро, потерянное в отеле Ritz Paris, нашли в мешке для пылесоса
Бриллиантовое кольцо стоимостью 750 000 евро, потерянное в отеле Ritz Paris, было найдено в мешке для пылесоса после того, как его владелец, малазийский бизнес-менеджер, заявил о пропаже.
Вифлеемский огонь прибыл в Украину: его передали словацкие скауты закарпатским пластунам
Вифлеемский огонь мира был передан украинским скаутам словацкими скаутами и будет передан церквям и детским домам в Украине, символизируя добрые дела и поддержку.
Иранская правозащитница Наргес Мохаммади получила Нобелевскую премию мира
Заключенная в Иране активистка Наргес Мохаммади получила Нобелевскую премию мира, а ее дети приняли награду от ее имени в Осло. Мохаммади получила признание за борьбу против угнетения женщин и защиту прав человека в Иране.