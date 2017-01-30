"Укрпочта" должна быть сохранена и должна развиваться - В.Гройсман

КИЕВ. 30 января. УНН. УГППС "Укрпочта" должна быть сохранена и должна развиваться. Мы видим, что рынок сегодня растет, а мы как государственный аппарат не берем в этом участия. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совещания по стратегии развития "Укрпочты" на 2017-2021 годы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.