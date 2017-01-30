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"Укрпошта" має бути збережена і повинна розвиватися - В.Гройсман

Київ • УНН

 • 8446 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. УДППЗ "Укрпошта“ має бути збережена і повинна розвиватися. Ми бачимо, що ринок сьогодні зростає, а ми як державний апарат не беремо у цьому участі. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час наради щодо стратегії розвитку “Укрпошти” на 2017-2021 роки, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.

“Однозначно, треба розуміти, що "Укрпошта“ має бути збережена і повинна розвиватися. Ми бачимо, що ринок сьогодні зростає, а ми як державний апарат не беремо у цьому участі. Треба переходити до розвитку самої української пошти”, — заявив В.Гройсман.

При цьому, прем’єр наголосив, що автомобілі для оновлення автопарку "Укрпошти“мають виготовлятися на території України.

“Локалізація — це принципове питання, це те, що впливає на робочі місця в країні, на економіку. Це означає, що ми будемо робити інвестиції в робочі місця людей і наш національний продукт, — зауважив він. Просив би, коли будете розглядати план, щоб ви розраховували у першу чергу на наше виробництво усередині країни”, -сказав В.Гройсман.

Під час наради розглядалося питання розширення фінансових послуг, що надаються “Укрпоштою”. За даними прес-служби Прем’єр-міністр відзначив доцільність кооперації підприємства та державної банківської системи, що дозволить зменшити витрати на утримання мереж і підвищити якість наданих послуг.

Крім того глава Уряду закликав керівництво підприємства контролювати ситуацію з виплатами мінімальної зарплати працівникам “Укрпошти”.

Нагадаємо, керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський раніше повідомив, що корпоратизація Українського державного підприємства поштового зв'язку (УДППЗ) "Укрпошта" буде завершена у першому кварталі 2017 року.

Українські Національні Новини

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