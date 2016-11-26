"Укроборонпром" создаст с НАТО совместный тренинговый центр

Отмечается, что переговоры состоялись в рамках встречи между руководством Концерна и офиса связи НАТО в Украине 24 ноября. Генеральный директор "Укроборонпрома" Роман Романов, Глава Представительства Альянса Александр Винников и руководитель программы профессиональной подготовки НАТО Ове Уруп-Мэдсен обсудили возможность обучения украинских специалистов английского языка, проектного менеджмента, получение практических навыков по внедрению систем управления качеством на предприятиях, механизмов взаимодействия между силовыми структурами -заказчиков и оборонно-промышленным комплексом, сотрудничества предприятий Украины с НАТО.

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Так, соответствующая программа предусматривает привлечение профильных министерств, ведомств и государственных организаций. Также возможно создание специальной рабочей группы для координации работы и успешной деятельности такого центра.

"Решение вопроса интеграции в Альянс требует не только декларирование политического курса, а и практические шаги, которые позволяют ввести те нормы и стандарты, действующие в НАТО. При этом вводить их должны именно украинские специалисты, прошедшие необходимую стажировку непосредственно в структурах Альянса ", - пояснил Р.Романов.

Напомним, что "Укроборонпром" презентовал стратегию реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины. Она предусматривает такие шаги: корпоратизации, аудит, кластеризацию, комплексные действия защиты технологий и запуск платформы развития инноваций.

Как сообщал УНН, "Укроборонпром" менее чем за год начал производиться весь спектр стволов для минометов.