"Укроборонпром" створить спільний тренінговий центр з НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. ДК “Укроборонпром” обговорив з представництвом НАТО в Україні наміри створити на базі Концерну тренінговий центр для українських фахівців сектора безпеки та оборони за програмами Альянсу, передає УНН з посиланням на сайт “Укроборонпром”.
Зазначається, що переговори відбулись у рамках зустрічі між керівництвом Концерну та офісу зв‘язку НАТО в Україні 24 листопада. Генеральний директор “Укроборонпрому” Роман Романов, Голова Представництва Альянсу Александер Вінніков та Керівник програми професійної підготовки НАТО Ове Уруп-Медсен обговорили можливість навчання українських фахівців англійської мови, проектного менеджменту, отримання практичних навичок з запровадження систем керування якістю на підприємствах, механізмів взаємодії між силовими структурами-замовниками та оборонно-промисловим комплексом, співробітництва підприємств України з НАТО.
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Так, відповідна програма передбачає залучення профільних міністерств, відомств та державних організацій. Також можливе створення спеціальної робочої групи задля координації роботи та успішної діяльності такого центру.
“Вирішення питання інтеграції у Альянс потребує не тільки декларування політичного курсу, а і практичних кроків, які дозволяють запровадити ті норми та стандарти, які діють у НАТО. При цьому запроваджувати їх мають саме українські фахівці, що пройшли необхідне стажування безпосередньо у структурах Альянсу,” — пояснив Р.Романов.
Нагадаємо, що “Укроборонпром” презентував стратегію реформування оборонно-промислового комплексу Україні. Вона передбачає такі кроки: корпоратизацію, аудит, кластеризацію, комплексні дії захисту технологій і запуск платформи розвитку інновацій.
Як повідомляв УНН, “Укроборонпром” менш ніж за рік почав вироблятися весь спектр стволів для мінометів.