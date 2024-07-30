В украинской энергосистеме сейчас лучшая ситуация наблюдается в дневные часы - с 11:00 до 15:00. В дополнение к другим мощностям в это время эффективно работают солнечные электростанции. Поэтому Укрэнерго призывает использовать энергозатратные приборы в дневные часы. Об этом сообщает УНН.

Детали

В Укрэнерго указали, что 30 июля - первый день в этом месяце, когда отключений электроэнергии нет. В условиях отсутствия массированных атак, в течение августа-октября таких дней будет больше, или непродолжительные ограничения будут только в вечерние часы.

Как отмечается, причина улучшения ситуации - в системе стало больше энергии благодаря выходу из ремонта двух блоков на атомных станциях, а потребление снизилось из-за похолодания.

Лучшая ситуация в украинской энергосистеме сейчас в дневные часы - с 11:00 до 15:00. Это время, когда в дополнение к другим мощностям эффективно работают солнечные электростанции. В то время, как утренние и вечерние часы суток требуют больших мощностей для покрытия потребления в стране. Поэтому экономное потребление в эти часы суток позволит сбалансировать энергосистему и обойтись без введения графиков - заявили в Укрэнерго.

В компании призвали перенести пользование мощными электроприборами - утюгами, стиральными машинами, электрочайниками, электроплитами и другими девайсами на период с 11:00 до 15:00 часов ежедневно.

Это позволит уменьшить нагрузку на энергосистему, считают в Укрэнерго.

Впрочем заметили, что такая рекомендация актуальна именно сейчас. «Ситуация в энергосистеме может меняться. Это зависит от последствий дальнейших российских атак, а также от погодных условий, которые влияют на уровень потребления электроэнергии в стране», - добавили в компании.

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