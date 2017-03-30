Украинцы не верят, что безвиз с ЕС начнет действовать к началу лета - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта УНН. Департамент консульской службы МИД Украины в микроблоге Twitter сообщил, что к лету украинцы смогут получить право на безвизовые поездки в страны ЕС. УНН решил поинтересоваться в украинцев, верят ли они, что безвизовый режим с Евросоюзом начнет действовать уже через несколько месяцев.
По результатам опроса, большинство людей считают, что для Украины безвиз не является первоочередным вопросом.
"Власть только отвлекает внимание от текущих вопросов разговорами о безвизе", - считает киевлянка Елена.
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Также люди убеждены, что обещания о безвизовом режиме с Евросоюзом так и останутся невыполненными.
"Думаю, что Украина в ближайшие три-четыре месяца безвиз точно не получит. В нашей стране идет война - это одна из причин, почему нам не спешат давать безвиз с ЕС. Также считаю, что в Европе нас не очень ждут", - отметил Валентин.
Как сообщал УНН, украинцы смогут получить безвиз с ЕС ориентировочно 11 июня.