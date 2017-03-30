Українці не вірять, що безвіз з ЄС почне діяти на початку літа – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня УНН. Департамент консульської служби МЗС України в мікроблозі Twitter повідомив, що до літа українці зможуть отримати право на безвізові поїздки до країн ЄС. УНН вирішив поцікавитися в українців, чи вірять вони, що безвізовий режим з Євросоюзом почне діяти вже через кілька місяців.
За результатами опитування, більшість людей вважають, що для України безвіз не є першочерговим питанням.
"Влада тільки відволікає увагу від поточних питань розмовами про безвіз", - вважає киянка Олена.
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Також люди переконані, що обіцянки про безвізовий режим з Євросоюзом так і залишаться невиконаними.
"Думаю, що Україна в найближчі три-чотири місяці безвіз точно не отримає. У нашій державі триває війна - це одна із причин, чому нам не спішать давати безвіз. Також вважаю, що в Європі нас не дуже й чекають", - зазначив Валентин.
Як повідомляв УНН, українці зможуть отримати безвіз з ЄС орієнтовно 11 червня.