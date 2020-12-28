Украинцы определились, чего хотят на Новый год больше за мир
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В этом году желание получить в качестве подарка на Новый год здоровья среди украинцев значительно опередило стремление “мира в стране” и порядка в семье и понимание близких. Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса Фонда “Демократические инициативы” им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает УНН.
“Хотя уже четыре года подряд новогодние предпочтения украинцев не меняются, но на этот раз желание получить в качестве подарка здоровье (71,5%) значительно опередило стремление иметь „мир в стране“ (39,5%) и лад в семье и понимание близких (22%)”, — свидетельствуют данные опроса.
Кроме того, отмечается, что на этот раз стремление просто получить в подарок деньги (22%) практически сравнялось с хорошими отношениями в семье.
“Так же возросло желание получить в новом году хорошую работу (18%). В новом году родители хотят увидеть успехи детей (14%). Каждый десятый опрошенный (10,5%) мечтает о долгой жизни. Замыкают десятку самых желанных подарков интересные путешествия (8%), любви (8%) и лекарства (вакцины) от коронавируса (5%), которые опередили выигрыш в лотерею (3%)”, — отмечают авторы опроса.
Согласно результатам, женщины чаще мужчин называют здоровья лучшим подарком — 76% и 66% соответственно.
Кроме того, отмечается, что молодежь, независимо от пола, чаще мечтает о хорошей работе и любви (29% и 16% опрошенных в возрасте 18-29 лет соответственно). От денег и порядка в семье не откажутся респонденты зрелого возраста (28%) и 26% опрошенных в возрасте 30-44. А для людей в пожилом возрасте важное здоровье и успехи детей (83,5% и 20% опрошенных в возрасте 60+ соответственно).
Опрос проведен с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, совершенный методом личного интервью face-to-face. В рамках исследования было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающих в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.
Напомним, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.
При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.