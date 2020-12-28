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Украинцы определились, чего хотят на Новый год больше за мир

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. В этом году желание получить в качестве подарка на Новый год здоровья среди украинцев значительно опередило стремление “мира в стране” и порядка в семье и понимание близких. Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса Фонда “Демократические инициативы” им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает УНН.

Украинцы определились, чего хотят на Новый год больше за мир

“Хотя уже четыре года подряд новогодние предпочтения украинцев не меняются, но на этот раз желание получить в качестве подарка здоровье (71,5%) значительно опередило стремление иметь „мир в стране“ (39,5%) и лад в семье и понимание близких (22%)”, — свидетельствуют данные опроса.

Кроме того, отмечается, что на этот раз стремление просто получить в подарок деньги (22%) практически сравнялось с хорошими отношениями в семье.

“Так же возросло желание получить в новом году хорошую работу (18%). В новом году родители хотят увидеть успехи детей (14%). Каждый десятый опрошенный (10,5%) мечтает о долгой жизни. Замыкают десятку самых желанных подарков интересные путешествия (8%), любви (8%) и лекарства (вакцины) от коронавируса (5%), которые опередили выигрыш в лотерею (3%)”, — отмечают авторы опроса.

Согласно результатам, женщины чаще мужчин называют здоровья лучшим подарком — 76% и 66% соответственно.

Кроме того, отмечается, что молодежь, независимо от пола, чаще мечтает о хорошей работе и любви (29% и 16% опрошенных в возрасте 18-29 лет соответственно). От денег и порядка в семье не откажутся респонденты зрелого возраста (28%) и 26% опрошенных в возрасте 30-44. А для людей в пожилом возрасте важное здоровье и успехи детей (83,5% и 20% опрошенных в возрасте 60+ соответственно).

Опрос проведен с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, совершенный методом личного интервью face-to-face. В рамках исследования было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающих в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

Напомним, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.

При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.

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