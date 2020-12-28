Українці визначились, чого хочуть на Новий рік більше за мир

“Хоча вже чотири роки поспіль новорічні вподобання українців не змінюються, але цього разу бажання отримати як подарунок здоров’я (71,5 %) значно випередило прагнення мати „мир у країні“ (39,5 %) та лад у сім’ї і розуміння близьких (22 %)”, — свідчать дані опитування.

Крім того, зазначається, що цього разу прагнення просто отримати у подарунок гроші (22, %) практично зрівнялося з хорошими стосунками в родині.

“Так само зросло бажання отримати в новому році хорошу роботу (18 %). У новому році батьки хочуть побачити успіхи дітей (14 %). Кожен десятий опитаний (10,5 %) мріє про довге життя. Замикають десятку найбажаніших подарунків цікаві подорожі (8 %), кохання (8 %) та ліки (вакцини) від коронавірусу (5 %), які випередили виграш у лотерею (3 %)”, — зазначають автори опитування.

Згідно з результатами, жінки частіше від чоловіків називають здоров’я найкращим подарунком − 76 % і 66 % відповідно.

Крім того, зазначається, що молодь, незалежно від статі, частіше мріє про хорошу роботу та кохання (29 % і 16 % опитаних віком 18–29 років відповідно). Від грошей та ладу в сім’ї не відмовляться респонденти зрілого віку (28 %) і 26 % опитаних віком 30–44. А для людей у поважному віці важливе здоров’я і успіхи дітей (83,5 % і 20 % опитаних віком 60+ відповідно).

Опитування проведене з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, здійснене методом особистого інтерв’ю face-to-face. У рамках дослідження було проведено 2004 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.



При цьому в Україні з 19 грудня запровадили нові карантинні обмеження.