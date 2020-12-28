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Українці визначились, чого хочуть на Новий рік більше за мир

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Цьогоріч бажання отримати як подарунок на Новий рік здоров’я серед українців значно випередило прагнення “миру у країні” та ладу у сім’ї і розуміння близьких. Про це свідчать дані загальнонаціонального опитування Фонду “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає УНН.

Українці визначились, чого хочуть на Новий рік більше за мир

“Хоча вже чотири роки поспіль новорічні вподобання українців не змінюються, але цього разу бажання отримати як подарунок здоров’я (71,5 %) значно випередило прагнення мати „мир у країні“ (39,5 %) та лад у сім’ї і розуміння близьких (22 %)”, — свідчать дані опитування.

Крім того, зазначається, що цього разу прагнення просто отримати у подарунок гроші (22, %) практично зрівнялося з хорошими стосунками в родині.

“Так само зросло бажання отримати в новому році хорошу роботу (18 %). У новому році батьки хочуть побачити успіхи дітей (14 %). Кожен десятий опитаний (10,5 %) мріє про довге життя. Замикають десятку найбажаніших подарунків цікаві подорожі (8 %), кохання (8 %) та ліки (вакцини) від коронавірусу (5 %), які випередили виграш у лотерею (3 %)”, — зазначають автори опитування.

Згідно з результатами, жінки частіше від чоловіків називають здоров’я найкращим подарунком − 76 % і 66 % відповідно.

Крім того, зазначається, що молодь, незалежно від статі, частіше мріє про хорошу роботу та кохання (29 % і 16 % опитаних віком 18–29 років відповідно). Від грошей та ладу в сім’ї не відмовляться респонденти зрілого віку (28 %) і 26 % опитаних віком 30–44. А для людей у поважному віці важливе здоров’я і успіхи дітей (83,5 % і 20 % опитаних віком 60+ відповідно).

Опитування проведене з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, здійснене методом особистого інтерв’ю face-to-face. У рамках дослідження було проведено 2004 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.

При цьому в Україні з 19 грудня запровадили нові карантинні обмеження.

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