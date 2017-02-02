Украинцы стали значительно меньше доверять украинским СМИ - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. По данным опроса украинцы стали меньше доверять украинским СМИ по сравнению с прошлым годом. Соответствующий опрос был проведен в 110 населенных пунктах Украины Киевским международным институтом социологии, передает УНН со ссылкой на результаты опроса, опубликованные на сайте института.
По результатам опроса отечественным СМИ все еще доверяет четверть украинцев, но они сильно потеряли доверие по сравнению с прошлым годом. Положительный баланс доверия они сохраняют только в западном регионе, восточный регион вообще не доверяет украинским СМИ.
По-прежнему российские СМИ занимают позицию аутсайдера, рейтинг доверия к ним низкий во всех регионах.
Кроме того, в рейтинге недоверия среди украинцев и властные институты, а именно правительство и ВРУ. Они вызывают меньше доверия у населения и имеют очень низкий баланс доверия и недоверия. При этом по сравнению с прошлым годом, баланс доверия к правительству немного вырос, а баланс доверия к Верховной Раде Украины снизился.
Оппозиция имеет лучший, чем Президент, но отрицательный баланс доверия - недоверия (13% доверяет и почти 60% не доверяет; Президенту не доверяют на 10 процентных пунктов больше). Баланс доверия - недоверия к оппозиции улучшился по сравнению с прошлым годом, в то время как баланс доверия - недоверия к Президенту Украины снизился.
Оппозиции больше всего доверяют в восточных, а меньше всего в западных регионах Украины. Президенту наоборот, больше доверяют в западных регионах, и меньше в восточных.
Как сообщал УНН, наибольшим доверием среди украинцев пользуются церковь, волонтеры и Вооруженные силы Украины.