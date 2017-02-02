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Украинцы стали значительно меньше доверять украинским СМИ - опрос

Киев • УНН

 • 13368 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. По данным опроса украинцы стали меньше доверять украинским СМИ по сравнению с прошлым годом. Соответствующий опрос был проведен в 110 населенных пунктах Украины Киевским международным институтом социологии, передает УНН со ссылкой на результаты опроса, опубликованные на сайте института.

Украинцы стали значительно меньше доверять украинским СМИ - опрос

По результатам опроса отечественным СМИ все еще доверяет четверть украинцев, но они сильно потеряли доверие по сравнению с прошлым годом. Положительный баланс доверия они сохраняют только в западном регионе, восточный регион вообще не доверяет украинским СМИ.

По-прежнему российские СМИ занимают позицию аутсайдера, рейтинг доверия к ним низкий во всех регионах.

Кроме того, в рейтинге недоверия среди украинцев и властные институты, а именно правительство и ВРУ. Они вызывают меньше доверия у населения и имеют очень низкий баланс доверия и недоверия. При этом по сравнению с прошлым годом, баланс доверия к правительству немного вырос, а баланс доверия к Верховной Раде Украины снизился.

Оппозиция имеет лучший, чем Президент, но отрицательный баланс доверия - недоверия (13% доверяет и почти 60% не доверяет; Президенту не доверяют на 10 процентных пунктов больше). Баланс доверия - недоверия к оппозиции улучшился по сравнению с прошлым годом, в то время как баланс доверия - недоверия к Президенту Украины снизился.

Оппозиции больше всего доверяют в восточных, а меньше всего в западных регионах Украины. Президенту наоборот, больше доверяют в западных регионах, и меньше в восточных.

Как сообщал УНН, наибольшим доверием среди украинцев пользуются церковь, волонтеры и Вооруженные силы Украины.

Украинские Национальные Новости

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