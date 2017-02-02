Українці стали значно менше довіряти українським ЗМІ – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. За даними опитування українці, стали менше довіряти українським ЗМІ у порівнянні з минулим роком. Відповідне опитування було проведено у 110 населених пунктах України Київським міжнародним інститутом соціології, передає УНН з посиланням на результати опитування опублікованим на сайті інституту.
За результатами опитування вітчизняним ЗМІ все ще довіряє чверть українців, але вони сильно втратили довіру порівняно с попереднім роком . Позитивний баланс довіри вони зберігають лише у західному регіоні, східний регіон взагалі не довіряє українським ЗМІ.
Як і раніше, російські ЗМІ займають позицію аутсайдера, рейтинг довіри до них низький у всіх регіонах.
Крім того, у рейтингу недовіри і серед українців і владні інститути, а саме Уряд та ВРУ. Вони викликають найменше довіри у населення та мають дуже низький баланс довіри й недовіри. При цьому, порівняно з попереднім роком, баланс довіри до уряду трохи зріс, а баланс довіри до Верховної ради України знизився.
Опозиція має кращий, ніж президент, але негативний баланс довіри – недовіри (13% довіряє і майже 60% не довіряє; президенту не довіряють на 10 процентних пунктів більше). Баланс довіри – недовіри до опозиції покращився порівняно з минулим роком, у той час як баланс довіри – недовіри до Президента України знизився.
Опозиції найбільше довіряють у східних, а найменше у західних регіонах України. Президенту навпаки, більше довіряють у західних регіонах, і менше у східних.
Як повідомляв УНН, найбільшою довірою серед українців користуються церква, волонтери та Збройні сили України.