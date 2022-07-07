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Украинцы могут использовать свои водительские права в ЕС - европарламентарии

Украинцы могут использовать свои водительские права в ЕС - европарламентарии

Киев • УНН

 • 181003 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Украинским водителям нужно предоставить право продолжать использовать свои водительские права в ЕС, без необходимости менять украинские водительские права на удостоверения стран ЕС. За такое проголосовали в Европарламенте в четверг, пишет УНН со ссылкой на сообщение евроинститута.

Цитата

"Депутаты Европарламента поддержали в четверг предложение разрешить украинским беженцам сохранить свои национальные водительские права, освободив их от обязанности обменивать их на водительские права ЕС", - говорится в сообщении.

Детали

Всего через две недели после того, как Европейская комиссия представила свое предложение, депутаты Европарламента согласились упростить процедуру сохранения водительских прав для украинских беженцев в ЕС 561 голосом, против 6 и 5 воздержавшихся.

Как отмечается, украинцы, бежавшие от вторжения россии в Украину и получившие статус временной защиты, смогут продолжать пользоваться своими украинскими водительскими правами без необходимости обменивать их на водительские права ЕС или сдавать новый экзамен по вождению, пока они пользуются статусом временной защиты. Если их водительское удостоверение будет потеряно или украдено, страны ЕС смогут выдать новые водительские удостоверения при условии, что они подтвердят с украинскими властями, что лицо имеет действительные водительские права в стране, и это лицо подает справку о том, что оно физически и морально готово к вождению.

При определенных условиях украинские беженцы, работавшие водителями грузовиков и автобусов, смогут получить признание своих украинских сертификатов профессиональной компетентности в ЕС после короткого курса обучения и теста. Это позволит им работать в ЕС в период временной защиты и помогать экспортировать украинские товары, указали в ЕП.

Решение должно быть официально принято Советом ЕС. Регламент вступит в силу через пять дней после его публикации в Официальном журнале ЕС.

Дополнение

Также сегодня, 7 июля, Европарламент одобрил 1 млрд евро макрофина для Украины.

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