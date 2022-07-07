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Українці можуть використовувати свої водійські права в ЄС - європарламентарі

Українці можуть використовувати свої водійські права в ЄС - європарламентарі

Київ • УНН

 • 181005 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Українським водіям треба надати право продовжувати використовувати свої водійські права в ЄС, без необхідності міняти українські права водія на посвідчення країн ЄС. За таке проголосували у Європарламенті у четвер, пише УНН з посиланням на повідомлення євроінституції.

Цитата

"Депутати Європарламенту підтримали в четвер пропозицію дозволити українським біженцям зберегти свої національні права водія, звільнивши їх від обов'язку обмінювати їх на права водія ЄС", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Всього через два тижні після того, як Європейська комісія представила свою пропозицію, депутати Європарламенту погодилися спростити процедуру збереження прав водія для українських біженців в ЄС 561 голосом, проти 6 і 5 тих, хто утримався.

Як зазначається, українці, які втекли від вторгнення росії в Україну і отримали статус тимчасового захисту, зможуть продовжувати користуватися своїми українськими правами водія без необхідності обмінювати їх на водійські права ЄС або складати новий іспит з водіння, поки вони користуються статусом тимчасового захисту. Якщо їхнє посвідчення водія буде втрачено або вкрадено, країни ЄС зможуть видати нові посвідчення водія ЄС за умови, що вони підтвердять з українською владою, що особа має дійсні водійські права в країні, і ця особа подає довідку про те, що вона фізично і морально готова до керування.

За певних умов українські біженці, які працювали водіями вантажівок та автобусів, зможуть отримати визнання своїх українських сертифікатів професійної компетентності у ЄС після короткого курсу навчання та тесту. Це дасть їм можливість працювати в ЄС у період тимчасового захисту та допомагати експортувати українські товари, вказали у ЄП.

Рішення має бути офіційно ухвалене Радою ЄС. Регламент набуде чинності за п'ять днів після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

Доповнення

Також сьогодні, 7 липня, Європарламент схвалив 1 млрд євро макрофіну для України.

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