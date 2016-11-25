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Украинцы хотят, чтобы политиков проверяли на наркозависимость - опрос

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украинцы убеждены, что в государстве необходимо принять закон, согласно которому политики ежегодно будут проходить проверку на наркотическую и алкозависимость. Об этом они рассказали корреспонденту УНН во время опроса.

Украинцы хотят, чтобы политиков проверяли на наркозависимость - опрос

Так, люди считают, что чиновников, занимающих ответственные должности, и народных депутатов необходимо проверять на нарко- и алкозависимость, ведь некоторые из них ведут себя довольно странно.

"Когда человек поднимается по карьерной лестнице настолько высоко, что влияет на жизнь, на развитие целого города или даже страны, он обязан проверяться на разного рода зависимости. В том числе, наркотическую. Поэтому такой закон в Украине необходимо принять", - отметила киевлянка Елена.

Некоторые участники опроса отметили, что народных депутатов нужно проверять каждый раз перед входом в зал заседаний Верховной Рады. Среди самых одиозных политиков, которых необходимо было бы проверить на наркозависимость, люди назвали экс-мэра Киева Леонида Черновецкого, народных депутатов Сергея Рыбалку и Дмитрия Добкина.

"Я недавно смотрел заседание парламента, то есть депутаты, которые ведут себя очень неадекватно - водят глазами то влево, то вправо. Я бы хотел, чтобы перед входом в Верховную Раду политиков проверяли врачи. Чтобы знать, что они действительно в трезвом состоянии и чистом уме принимают решения, которые влияют на жизнь целого народа", - рассказал Владислав из Львовской области.

Напомним, члены фракции Народный фронт в ВР прошли проверку на наркотики в прямом эфире.

Тогда как не все члены фракции Радикальной партии готовы пройти тест на наркозависимость.

Как сообщал УНН, в парламенте зарегистрировали проект закона о внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по расширению сферы применения специальных проверок, который внесен в ВР рядом народных депутатов, в частности, предлагается проверять парламентариев и чиновников с особо ответственным положением на наркотическую зависимость ежегодно. Инициаторами законопроекта выступили ряд народных депутатов: Денис Силантьев, Олег Ляшко, Геннадий Кривошея, Владимир Гусак, Дмитрий Линько и Юрий Павленко.

Законом Украины "О предупреждении коррупции" № 1700-VII от 14 октября 2014 г. предусмотрено проведение специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения, а также должностей с повышенным коррупционным риском, перечень которых утверждается Национальным агентством (речь идет о высокопоставленных чиновниках, министрах, народных депутатах - ред.).

В частности, специальной проверке подлежат определенные сведения о лице, претендующем на занятие должности, в том числе сведения о состоянии здоровья (в части пребывание лица на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях здравоохранения).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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