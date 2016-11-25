Українці хочуть, аби політиків перевіряли на наркозалежність – опитування

Так, люди вважають, що чиновників, які займають відповідальні посади, та народних депутатів необхідно перевіряти на нарко- та алкозалежність, адже деякі із них поводять себе досить дивно.

“Коли людина підіймається кар’єрними сходами настільки високо, що впливає на життя на розвиток цілого міста чи навіть країни, вона зобов’язана перевірятися на різного роду залежності. У тому числі, на наркотичну. Тому такий закон в Україні необхідно прийняти”, - зазначила киянка Олена.

Деякі учасники опитування зазначили, що народних депутатів потрібно перевіряти кожного разу перед входом до зали засідань Верховної Ради. Серед найодіозніших політиків, яких необхідно було б перевірити на наркозалежність, люди назвали екс-мера Києва Леоніда Черновецького, народних депутатів Сергія Рибалку та Дмитра Добкіна.

“Я нещодавно дивився засідання парламенту, то є депутати, які поводяться дуже неадекватно - водять очима то вліво, то вправо. Я би хотів, щоб перед входом до Верховної Ради політиків перевіряли лікарі. Щоб знати, що вони справді в тверезому стані та чистому розумі приймають рішення, які впливають на життя цілого народу”, - розповів Владислав зі Львівщини.

Нагадаємо, члени фракції Народний фронт у ВР пройшли перевірку на наркотичні речовини в прямо ефірі.

Тоді як не всі члени фракції Радикальної партії готові пройти тест на наркозалежність.

Як повідомляв УНН, у парламенті зареєстрований проект закону про внесення змін до закону України “Про запобігання корупції” щодо розширення сфери застосування спеціальних перевірок, внесений до ВР низкою народних депутатів, зокрема пропонує перевіряти парламентарів та чиновників з особливо відповідальним становищем на наркотичну залежність щорічно.

Ініціаторами законопроекту виступили ряд народних депутатів: Денис Силантьєв, Олег Ляшко, Геннадій Кривошея, Володимир Гусак, Дмитро Лінько та Юрій Павленко.

Законом України “Про запобігання корупції” № 1700-VII від 14 жовтня 2014 року передбачено проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством (мова йде про висок посадовців, міністрів, народних депутатів — ред.).

Зокрема, спеціальній перевірці підлягають визначені відомості про особу, яка претендує на зайняття посади, в тому числі відомості щодо її стану здоров’я (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я).