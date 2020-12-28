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Украинцы готовы потратить на новогодний стол около 1,5 тыс. грн - опрос

Киев • УНН

 • 12825 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Украинцы планируют потратить на новогодний стол меньшую сумму, чем в два предыдущих года. Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает УНН.

Украинцы готовы потратить на новогодний стол около 1,5 тыс. грн - опрос

"Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол, составляет 1440 грн (или 50,6 долл. США по курсу НБУ в декабре 2020 года). В прошлом году было 1390 грн, но нынешний бюджет новогоднего стола самом деле меньше, чем в прошлом году, если перевести в твердую валюту (59,7 долл. США по курсу НБУ в декабре 2019 года). в 2018 году это было 1752 грн (62,8 долл. США по курсу НБУ в декабре 2018 года)", - свидетельствуют результаты опроса.

В то же время, по информации авторов опроса, на 16% уменьшилась доля опрошенных, которые ответили, что у них на новогодний стол нет денег - в предыдущие годы таких было 23%.

Опрос проведен с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, совершенный методом личного интервью face-to-face. В рамках исследования было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

Напомним, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января.

Согласно новым правилам, в новогоднюю ночь заведениям питания позволят работать до 01:00. При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.

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