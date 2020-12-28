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Українці готові витратити на новорічний стіл близько 1,5 тис. грн – опитування

Київ • УНН

 • 12826 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Українці планують витратити на новорічний стіл меншу суму, ніж у два попередні роки. Про це свідчать дані загальнонаціонального опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає УНН.

Українці готові витратити на новорічний стіл близько 1,5 тис. грн – опитування

"Середня сума, яку українці готові витратити на новорічний стіл, становить 1440 грн (або 50,6 дол. США за курсом НБУ в грудні 2020). Торік було 1390 грн, але цьогорічний бюджет новорічного столу насправді менший, ніж торік, якщо перевести у тверду валюту (59,7 дол. США за курсом НБУ в грудні 2019). У 2018 році це було 1752 грн (62,8 дол. США за курсом НБУ в грудні 2018)", - свідчать результати опитування.

Водночас, за інформацією авторів опитування, до 16 % зменшилася частка опитаних, які відповіли, що у них на новорічний стіл немає грошей - у попередні роки таких було 23%.

Опитування проведене з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, здійснене методом особистого інтерв'ю face-to-face. У рамках дослідження було проведено 2004 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.

Згідно з новими правилами, у новорічну ніч закладам харчування дозволять працювати до 01:00. При цьому в Україні з 19 грудня запровадили нові карантинні обмеження.

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