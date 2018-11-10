Украинский пловец завоевал медаль Кубка мира в Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В рамках этапа Кубка мира по плаванию, который проходит в японской столице Токио, Михаил Романчук завоевал бронзовую награду, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию плавания Украины.
Призером Романчук стал на дистанции 400 метров вольным стилем (3,42:63 мин). Хотя результат был лучше, чем на предыдущем этапе Кубка мира в Китае на 0,69 секунды, где он стал серебряным призером, на этот раз двое спортсменов были впереди: первое место — Мак Хортон из Австралии (3,40:58) и на втором месте Хагино Косуке из Японии (3,42:24).
Стоит отметить, что представитель “желто-синих” Сергей Шевцов занял шестое место с результатом 3,42:02.
Заметим, что украинские ребята сегодня уже будут соревноваться на дистанции 1500 м вольным стилем.