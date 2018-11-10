Український плавець виборов медаль Кубку світу в Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У рамках етапу Кубку світу з плавання, який проходить в японській столиці Токіо, Михайло Романчук завоював бронзову нагороду, повідомляє УНН із посиланням на Федерацію плавання України.
Призером Романчук став на дистанції 400 метрів вільним стилем (3,42:63 хв). Хоча результат був кращий, ніж на попередньому етапі Кубку світу в Китаї на 0,69 секунди, де він став срібним призером, на цей раз двоє спортсменів були попереду: перше місце — Мак Хортон з Австралії (3,40:58) та на другому місці Хагіно Косуке з Японії (3,42:24).
Варто зазначити, що представник “жовто-блакитних” Сергій Шевцов посів шосте місце з результатом 3,42:02.
Зауважимо, що українські хлопці сьогодні вже змагатимуться на дистанції 1500 м вільним стилем.