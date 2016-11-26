Украинский борец завоевал "бронзу" соревнований в Азербайджане

"Украинский борец греко-римского стиля Александр Чернецкий (130 кг) завоевал бронзовую награду престижных соревнований Golden Grand Prix по борьбе, которые только что закончились в Азербайджане", - говорится в сообщении.

Напомним, что 32-летний уроженец Ивано-Франковска становился бронзовым призером чемпионата мира, "серебряным" и бронзовым призером чемпионатов Европы и победителем Кубка мира.