Украинский борец завоевал "бронзу" соревнований в Азербайджане
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинский борец греко-римского стиля Александр Чернецкий получил бронзовую награду на соревнованиях Golden Grand Prix по борьбе, которые проходили в Азербайджане. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.
"Украинский борец греко-римского стиля Александр Чернецкий (130 кг) завоевал бронзовую награду престижных соревнований Golden Grand Prix по борьбе, которые только что закончились в Азербайджане", - говорится в сообщении.
Напомним, что 32-летний уроженец Ивано-Франковска становился бронзовым призером чемпионата мира, "серебряным" и бронзовым призером чемпионатов Европы и победителем Кубка мира.