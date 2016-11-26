Український борець здобув "бронзу" змагань в Азербайджані
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Український борець греко-римського стилю Олександр Чернецький здобув бронзову нагороду на змаганнях Golden Grand Prix з боротьби, які проходили в Азербайджані. Про це повідомляє прес-служба НОК України, передає УНН.
"Український борець греко-римського стилю Олександр Чернецький (130 кг) здобув бронзову нагороду престижних змагань Golden Grand Prix з боротьби, які щойно закінчились в Азербайджані", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 32-річний уродженець Івано-Франківська ставав бронзовим призером чемпіонату світу, "срібний" та бронзовим призером чемпіонатів Європи та переможцем Кубку світу.