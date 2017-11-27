Украинский борец стал серебряным призером соревнований в Казахстане

В весе 65 кг в финал прошел Квятковский. К победе ему не хватило одного балла и он уступил сопернику со счетом 6: 7, завоевав серебряную медаль.

Отметим, что в этом году турнир Кунаева в Таразе собрал сильнейших борцов планеты.

Добавим также, Квятковский представлял Украину на двух Олимпийских играх. В обоих случаях спортсмен в 2012 и 2016 годах занимал 13 места.