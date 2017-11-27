Український борець став срібним призером змагань в Казахстані
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. 27-річний уродженець міста Калуш Андрій Квятковський завоював срібну медаль на турнірі в Казахстані присвяченому радянському партійному і державному діячу Д.Кунаєву, повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України.
У вазі 65 кг до фіналу вийшов Квятковський. До перемоги йому не вистачило одного балу і він поступився супернику з рахунком 6:7, завоювавши срібну медаль.
Зазначимо, що цьогоріч турнір Кунаєва в Таразі зібрав найсильніших борців планети.
Додамо також, Квятковський представляв Україну на двох Олімпійських іграх. В обох випадках спортсмен в 2012 і 2016 роках посідав 13 місця.