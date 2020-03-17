Украинский боксер погиб в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Украинский боксер Дмитрий Лисовый погиб в автокатастрофе в возрасте 22 лет, сообщает УНН со ссылкой на страницу Федерации бокса Украины в Facebook.
"В результате ужасной автокатастрофы погиб многократный призер Чемпионатов Украины, экс-участник профессионального боксерского клуба "Украинские атаманы" - Дмитрий Лисовый", - говорится в сообщении ФБУ.
Отметим, что Лисовый выступал в весовой категории до 91 кг: трижды становился серебряным призером ЧУ (2015, 2016, 2017), а также бронзовым призером в 2018 году.
Как сообщал УНН, в Киеве произошло более 200 ДТП за минувшие выходные.