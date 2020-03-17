Український боксер загинув в ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Український боксер Дмитро Лісовий загинув в автокатастрофі у віці 22 років, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Федерації боксу України у Facebook.
"Внаслідок жахливої автокатастрофи загинув багаторазовий призер Чемпіонатів України, екс-учасник професіонального боксерського клубу "Українські отамани" - Дмитро Лісовий", - йдеться у повідомленні ФБУ.
Зауважимо, що Лісовий виступав у ваговій категорії до 91 кг: тричі ставав срібним призером ЧУ (2015, 2016, 2017), а також бронзовим призером в 2018-му році.
Як повідомляв УНН, у Києві сталося понад 200 ДТП за минулі вихідні.