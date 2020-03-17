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Український боксер загинув в ДТП

Український боксер загинув в ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Український боксер Дмитро Лісовий загинув в автокатастрофі у віці 22 років, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Федерації боксу України у Facebook.

"Внаслідок жахливої автокатастрофи загинув багаторазовий призер Чемпіонатів України, екс-учасник професіонального боксерського клубу "Українські отамани" - Дмитро Лісовий", - йдеться у повідомленні ФБУ.

Зауважимо, що Лісовий виступав у ваговій категорії до 91 кг: тричі ставав срібним призером ЧУ (2015, 2016, 2017), а також бронзовим призером в 2018-му році.

Як повідомляв УНН, у Києві сталося понад 200 ДТП за минулі вихідні. 

Українські Національні Новини

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