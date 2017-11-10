Украинский биатлонист попал в топ-3 в дебютной контрольной гонке сезона

Сразу трое украинский - Артем Прима (2 + 0 промахов), Сергей Семенов (0 + 1) и Александр Жирный (1 + 1) попали в топ-10.

Прима стал 3-м, Семенов 6-м, а Жирный 8-м. Победа досталась канадцам - Натану Смиту и Брэндану Грину, которые отстрелялись на ноль.

По десяткой лучших разместились еще представители "желто-синих". 11-е, 12-е и 13-е место заняли Владимир Семаков, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

Отметим, что Дмитрий Подручный не стартовал.

Заметим, что в соревновании участвовали 42 спортсмена.

Добавим также, первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде начиная с 26 ноября.