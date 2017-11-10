Український біатлоніст потрапив до топ-3 у дебютній контрольній гонці сезону

Відразу троє українців - Артем Прима (2+0 промахів), Сергій Семенов (0+1) та Олександр Жирний (1+1) потрапили до топ-10.

Прима став 3-м, Семенов 6-м, а Жирний 8-м. Перемога дісталася канадцям – Натану Сміту і Брендану Гріну, які відстрілялися на нуль.

За десяткою кращих розмістилися ще представники "жовто-блакитних". 11-те, 12-те та 13-те місце посіли Володимир Семаков, Артем Тищенко й Руслан Ткаленко.

Відзначимо, що Дмитро Підручний не стартував.

Зауважимо, що у змаганні брали участь 42 спортсмени.

Додамо також, перший етап Кубку світу пройде в шведському Естерсунді починаючи з 26 листопада.